De financiële markten zullen de ontwikkelingen in Afghanistan in de nieuwe beursweek waarschijnlijk scherp in de gaten houden, evenals het verdere verloop van de coranapandemie. Het cijferseizoen waarin veel bedrijven met resultaten komen, is inmiddels bijna voorbij. Wel worden er weer diverse nieuwe macro-economische gegevens verwacht, die beleggers kunnen verwerken.