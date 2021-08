Het Afghaanse onderhandelingsteam is onderweg naar Qatar voor een gesprek met de Taliban. Een lid van het team zegt dat de belangrijkste diplomaten zijn vertrokken voor het onderhoud. In Doha wordt gesproken over een vreedzame machtsoverdracht nadat de Taliban in korte tijd heel Afghanistan hebben veroverd en Kabul hebben omsingeld. Volgens bronnen zijn er ook Amerikaanse vertegenwoordigers bij het gesprek aanwezig.