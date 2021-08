Tien Afghanen die in het verleden als bewaker voor de Nederlandse troepenmacht in Afghanistan hebben gewerkt, doen een dringend beroep op het kabinet om hen zo snel mogelijk naar Nederland te halen. Advocaat Michael Ruperti heeft het kabinet gevraagd in actie te komen, bevestigt hij na berichtgeving door De Telegraaf. Gebeurt dat niet, dan moet volgens hem voor hun leven worden gevreesd.