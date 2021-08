Thom de Graaf: Weg tussen 5 mei en 16 augustus 1945 was lang

„Van 5 mei tot 16 augustus is maar ruim drie maanden, maar het was in 1945 een lange weg. Op 5 mei viert Nederland de bevrijding na de Tweede Wereldoorlog, maar in Azië werden de Europese Nederlanders, Indische Nederlanders, Molukkers en vele Indonesiërs pas op 15 augustus bevrijd, toen Japan capituleerde. En ook daarna waren vrede, rust en veiligheid voor heel veel mensen nog heel ver weg. Er kwam nog een tijd met zijn eigen verschrikkingen.”