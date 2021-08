De situatie in Afghanistan is ook voor hulpverleners „ongelooflijk ingewikkeld”, zegt een woordvoerder van hulporganisatie Cordaid. De snelle opmars van de Taliban brengt grote onzekerheid voor iedereen in het land. Dat geldt ook voor mensen die de afgelopen jaren hebben gewerkt aan hulpprojecten, zoals veel lokale medewerkers van Cordaid.