Meer dan 2000 vrijwilligers hebben zaterdag langs de oevers van de Maas en enkele zijrivieren zo’n 150 bouwcontainers aan aangespoeld afval opgeruimd. Het afval is met de grote overstromingen in juli uit België meegekomen. Behalve in Limburg gingen ook in het Brabantse Waalwijk vrijwilligers de oevers langs. Onder meer pallets, koelkasten, autobanden en tuinmeubilair zijn opgeruimd.