Het is zaterdagmiddag gezellig druk in Valkenburg. De terrasjes zitten goed vol, behalve op de Grotestraat, waar de vele horecazaken na de overstromingen in juli noodgedwongen dicht zijn. Maar in andere delen van het heuvellandstadje zijn genoeg volle terrasjes te vinden, zei een woordvoerster van de gemeente op basis van informatie van gemeentelijke handhavers.