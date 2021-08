Rusland meldt zaterdag opnieuw een recordaantal van 819 coronadoden in een etmaal sinds het begin van de pandemie 1,5 jaar geleden. Daarmee is het trieste record voor de derde achtereenvolgende dag overtroffen. Afgelopen donderdag meldden de gezondheidsautoriteiten dat 808 mensen in een etmaal waren bezweken aan Covid-19, vrijdag werd dat aantal met 815 overtroffen.