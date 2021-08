Meer dan 2000 vrijwilligers zijn zaterdag de enorme hoeveelheden aangespoeld afval langs de Maas en enkele zijrivieren in Limburg en Waalwijk in Brabant aan het opruimen. Afval dat zich tijdens de grote overstromingen in juli opstapelde. Een opruimactie die grotendeels overbodig zou zijn, als de Belgen beter hun best deden om het afval op te ruimen, klaagden de organisatoren van de zogeheten Maas Cleanup.