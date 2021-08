Zo’n 1500 vrijwilligers gaan zaterdag aan de slag met het opruimen van de troep op de oevers langs de Maas die tijdens de overstromingen in juli is aangespoeld. De aftrap wordt rond 10.00 uur gegeven aan de Maas bij Oost-Maarland, vlakbij Eijsden in het Limburgse heuvelland.