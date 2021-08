Het dodental door plotselinge en hevige overstromingen in het noorden van Turkije is gestegen naar minstens 38. Volgens de Rijksdienst voor Natuurrampenbeheer (Afad) zijn 32 mensen omgekomen in de provincie Kastamonu, gelegen aan de Zwarte Zee, en zes in de naburige provincie Sinop. Ook wordt een onbekend aantal mensen vermist.