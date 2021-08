De provincie Limburg wil overleg met het Rijk over de niet vergoede omzetderving van ondernemers die getroffen zijn door de watersnood in juli. Weliswaar is er een tegemoetkoming voor onverzekerde schade. Maar de wet die deze tegemoetkoming mogelijk maakt, kent ook beperkingen waardoor onder meer omzetderving voor ondernemers er niet onder valt.