De Kustwacht op Curaçao heeft donderdag een speedboot onderschept met aan boord twaalf smokkelaars, 1050 kilo cocaïne en 275 kilo marihuana. Om de boot tot stilstand te brengen is er geschoten door de Kustwacht. Daarbij is een van de mensen op de boot gewond geraakt. Hij moest met spoed worden behandeld in het ziekenhuis.