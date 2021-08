De politie in Tilburg is vrijdag sinds het middaguur bezig met een onderzoek naar explosieven in een woning aan de Akkerstraat. Ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is bij het onderzoek betrokkenen. Mogelijk is er ontploffingsgevaar, uit voorzorg zijn ook de hulpdiensten aanwezig, zegt een woordvoerster van de politie.