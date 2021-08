Leidinggevenden in de kinderopvang en in de zorg moeten de mogelijkheid krijgen om hun werknemers te vragen of ze gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. Daarvoor pleit coalitiepartij D66. In een opiniestuk in Het Financieele Dagblad stelt D66-Kamerlid Jan Paternotte dat „leidinggevenden moeten kunnen weten of medewerkers gevaccineerd zijn, zodat ze kinderen en patiënten een veilige omgeving kunnen bieden”.