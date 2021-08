Gelderland dwingt vleermuizen om te verhuizen

Gelderland gaat de vleermuizen die nu in het leegstaande gebouw Prinsenhof in Arnhem wonen, dwingen om te verhuizen. De provincie hangt volgende week eerst rubberen flappen aan de raamkozijnen, die ervoor zorgen dat de vleermuizen wel naar buiten kunnen, maar niet meer naar binnen. Als dat niet voldoende helpt, zet de provincie de gevels van het gebouw ’s avonds en ’s nachts in het volle licht. Vleermuizen deinzen daarvoor terug, zegt Gelderland.