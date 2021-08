Nog steeds extra doden in Europese Unie tijdens coronapandemie

Nog steeds is er een verhoogd sterftecijfer in de Europese Unie in deze coronatijd. Het aantal mensen dat overlijdt blijft boven het gemiddelde niveau van de jaren 2016 tot 2019, dus voor de coronapandemie uitbrak. In juni stierven bijna 6 procent meer mensen dan gebruikelijk. Wel is deze zogenoemde oversterfte nu geleidelijk aan het dalen. In april lag die nog bij ruim 20 procent, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat.