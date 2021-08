De dader van het dodelijke schietincident in het Engelse Plymouth was de 22-jarige Jake Davison, meldt de lokale politie. Davison schoot donderdagavond vijf mensen dood en daarna zichzelf. Twee mensen zijn gewond geraakt, maar verkeren buiten levensgevaar. Zover bekend kende Davison alleen zijn eerste slachtoffer, een vrouw. Hij had een vergunning voor een vuurwapen, maar het is niet zeker of dat het gebruikte vuurwapen is.