„Als ze me vragen om minister te worden, zou ik het zeker overwegen.” Dat zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, in een interview met de Volkskrant. „Er is veel dat we de komende jaren moeten aanpakken in de zorg. Er moet meer aandacht komen voor preventie, voor digitalisering, we moeten ons afvragen hoe we nieuw personeel krijgen en vasthouden. Genoeg te doen dus.”