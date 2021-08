De Volksbank is in de eerste zes maanden van dit jaar gegroeid. Zo openden meer klanten een betaalrekening bij de bank, werden er meer hypotheken afgesloten en gaf de bank meer leningen uit aan mkb-bedrijven. De winst daalde wel ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar. Daarvoor wijst de bank, die merken als BLG Wonen, SNS, ASN Bank en RegioBank voert, met name naar de lage rente.