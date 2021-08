Complotdenker Joost Knevel is opgepakt in Spanje. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag na berichtgeving door het AD. Samen met Micha Kat en Wouter Raatgever maakte Knevel onder meer opruiende en bedreigende filmpjes over vermeende pedonetwerken en rituele kindermoorden in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.