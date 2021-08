Maker astmamedicijn ziet overname door sigarettenreus wel zitten

Het bestuur van de Britse fabrikant van astmamedicijnen Vectura is akkoord met het overnamebod van sigarettenconcern Philip Morris op de onderneming. De maker van onder meer Marlboro- en L&M-sigaretten bood onlangs ruim 1 miljard pond voor Vectura, omgerekend ongeveer 1,2 miljard euro. Daarmee trok Philip Morris aan het langste eind in een biedingsstrijd met investeerder Carlyle, die niet zo diep in de buidel wilde tasten voor Vectura.