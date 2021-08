Een jonge vrouw is als inzittende van een auto om het leven gekomen door een verkeersongeval op de N813 in het Gelderse Wehl. Een andere vrouw, die ook in de auto zat, is ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie gaat ervan uit dat het de twee vrouwen uit de Achterhoek zijn die sinds dinsdagavond werden vermist. Zij waren niet thuisgekomen van een avondje uit in Doetinchem.