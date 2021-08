Het dodental door plotselinge en hevige overstromingen in het noorden van Turkije is gestegen naar zeventien. Zeker negenhonderd mensen zijn gered uit het getroffen bergachtige gebied aan de Zwarte Zee. Duizenden inwoners krijgen tijdelijk onderdak in studentenkamers omdat hun huizen zijn vernield. De autoriteiten spraken over een ramp zoals die in vijftig jaar of zelfs een eeuw niet is voorgekomen.