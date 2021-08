De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt voor een te hoog gehalte aan ethyleenoxide in een aantal producten. Donderdag zijn er vier uit de schappen gehaald. Ethyleenoxide is een bestrijdingsmiddel. In België zijn volgens voedselagentschap FAVV de laatste weken zo’n vijftig producten om die reden teruggeroepen, onder meer sauzen, smeerkaas en ijsjes.