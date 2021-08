Het Nationale Park De Hoge Veluwe heeft een dode moeflon aangemeld voor DNA-onderzoek om te laten vaststellen of het wilde schaap is gedood door een wolf. De parkdirectie en jachtopzichters zijn er zeker van dat een wolf heeft toegeslagen, maar wolvenkenners denken dat het doden van moeflons ook het werk van bijvoorbeeld een hond kan zijn. Het duurt meestal enkele weken voor de uitslag van het DNA-onderzoek bekend is.