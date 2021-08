De GGD Gelderland-Zuid opent op 23 augustus een tijdelijke prikpost voor coronavaccinaties op de campus van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Studenten en medewerkers die nog niet geprikt zijn kunnen zich hier tijdens de introductieperiode laten inenten. Bij de prikpost in het Erasmusgebouw kunnen ongeveer zestig mensen per uur worden gevaccineerd.