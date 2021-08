Demissionair premier Mark Rutte is rond 11.25 uur in Loppersum begonnen met zijn werkbezoek aan de provincie Groningen. Ook gaat Rutte later nog naar Steendam en de stad Groningen. Zijn bezoek aan het aardbevingsgebied staat in het teken van de schadeafhandeling, versterking van gebouwen en de energietransitie.