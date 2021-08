Verzekeraars Aegon en NN stuwen AEX richting 780 punten

De Amsterdamse AEX-index zette donderdag de opmars richting de 780 punten voort onder aanvoering van Aegon en NN Group. De twee verzekeraars deden goede zaken in de afgelopen maanden en behaalden forse winsten. Buiten het Damrak werden de resultaten van de Britse verzekeraar Aviva en het Zwitserse Zurich Insurance goed ontvangen. Beleggers keken verder uit naar de wekelijkse aanvragen van werkloosheidsuitkeringen in de Verenigde Staten, die later op de dag naar buiten komen.