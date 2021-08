De laatste overlevende van de Georgische opstand op Texel in mei 1945 is overleden. Grigor Baindoerasjvili overleed volgens zijn familie vorige week op 102-jarige leeftijd. Na zijn terugkeer naar Georgië in 1945 ontving hij nog vaak Nederlanders in zijn huis in Kaspi, aldus Remco Reiding van de Stichting Sovjet Ereveld.