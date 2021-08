Cijfers verzekeraars Aegon en NN vallen goed op Damrak

Op de Amsterdamse beurs vielen de resultaten van Aegon en NN Group donderdag in de smaak bij beleggers. De twee verzekeraars behaalden flinke winsten in de afgelopen maanden. De Europese aandelenmarkten lieten verder weinig beweging zien, ondanks de nieuwe recordstanden op Wall Street. Beleggers keken onder meer uit naar de wekelijkse aanvragen van werkloosheidsuitkeringen in de Verenigde Staten, die later op de dag naar buiten komen.