Rabobank heeft in het afgelopen halfjaar de winst stevig opgevoerd. De bank profiteerde van het economisch herstel, maar kon ook weer over een flink deel van het geld dat eerder apart werd gezet vanwege het risico op slechte leningen beschikken. De bank zag de marktomstandigheden verbeteren, maar waarschuwt wel dat het lage rentetarief de komende tijd een uitdaging blijft.