T-Mobile Nederland heeft in het tweede kwartaal veel nieuwe klanten binnengehaald. Het gaat met 70.000 nieuwe abonnees voor mobiele abonnementen om de grootste groei in anderhalf jaar. Dat is volgens topman Søren Abildgaard deels te danken aan de heropening van de winkels na alle maatregelen om coronabesmettingen te voorkomen. Hij kon niets zeggen over de nieuwste overnamegeruchten rond zijn bedrijf.