Zakelijke evenementenbranche demonstreert op Malieveld

Tientallen ondernemers uit de zakelijke evenementenbranche gaan donderdagmiddag demonstreren op het Malieveld. Ze eisen meer duidelijkheid van het kabinet over de voorwaarden waaronder ze evenementen kunnen organiseren. Volgens directeur Riemer Rijpkema van brancheorganisatie Eventplatform is er per direct duidelijkheid nodig over de coronamaatregelen voor de rest van het jaar en het eerste kwartaal van 2022. Hij rekent bij de manifestatie op ongeveer honderd mensen.