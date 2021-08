Cijfers Ahold Delhaize en ABN AMRO vallen goed op Damrak

Ahold Delhaize was woensdag op Beursplein 5 de sterkste stijger in de AEX-index na de publicatie van zijn kwartaalupdate. De supermarktonderneming wist de omzet afgelopen maanden weer op te voeren in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder, toen veel consumenten vanwege de onzekerheid rond het coronavirus aan het hamsteren sloegen. Een treetje lager in de MidKap wist ABN AMRO te verrassen met een winst van dik 9 procent na cijfers.