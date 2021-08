Studie: hoe ziet de Herengracht eruit zonder geparkeerde auto’s?

De Amsterdamse grachten weer zonder geparkeerde auto’s, net zoals in de eerste helft van de vorige eeuw het normale straatbeeld was, met alle ruimte voor lopen, spelen, flaneren. Daarover laat de stad voorzichtig haar gedachten gaan. In een ‘inspiratiedocument’ dat is opgesteld op verzoek van de vier coalitiepartijen, wordt geschetst hoe bijvoorbeeld de Herengracht eruit kan gaan zien als alle parkeervakken worden weggehaald en de gracht opnieuw wordt ingericht.