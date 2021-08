Wikileaks-oprichter Julian Assange heeft woensdag een tegenvaller te verwerken gekregen in de beroepszaak over het uitleveringsverzoek dat de Verenigde Staten hebben lopen in het Verenigd Koninkrijk. De Amerikaanse advocaten krijgen op een belangrijke zitting in oktober ruimschoots de ruimte om hun argumenten naar voren te brengen, oordeelde het hooggerechtshof in Londen.