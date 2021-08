Studenten fietsen van Auschwitz naar Westerbork

Ongeveer zestig Nederlandse en Duitse studenten fietsen vanaf volgende week zaterdag vanaf vernietigingskamp Auschwitz naar Herinneringscentrum Kamp Westerbork in Drenthe. De tocht voert zo veel mogelijk langs de originele spoorlijn tussen beide kampen. Onderweg horen de studenten verhalen over de Tweede Wereldoorlog, met de bedoeling dat zij die verhalen in hun eigen omgeving gaan doorvertellen. „Want vrede en vrijheid is net als fietsen: je moet je er voor blijven inspannen”, aldus de organisatie.