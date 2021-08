Nieuwe synagoge in Potsdam

De Duitse stad Potsdam heeft een nieuwe synagoge, de eerste in de hoofdstad van de deelstaat Brandenburg na de Shoah. Volgende week woensdag wordt de synagoge officieel geopend, samen met onder meer de nieuwe kamers van de rabbijnenopleiding. De kleine synagoge bij het Nieuwe Paleis in het paleispark biedt plaats aan veertig personen. Zij verbindt het historische Hofgaertnerhaus van de Pruisische koningen, waarin nu de opleiding voor rabbijnen is ondergebracht, met de voormalige oranjerie, de nieuwe locatie van de afdeling Joodse theologie van de universiteit. beeld EPD, Rolf Zoellne