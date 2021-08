VluchtelingenWerk Nederland vindt dat het kabinetsbesluit om uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers de komende zes maanden niet gedwongen terug te sturen zo snel mogelijk moet worden omgezet in beleid. Volgens de hulporganisatie wijst namelijk niets erop dat het over een half jaar veiliger is in Afghanistan, zegt een woordvoerder.