Europese beleggers wachten op inflatiecijfer VS

De meeste Europese aandelenbeurzen gingen woensdag licht vooruit. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer, dat later op de dag wordt vrijgegeven. Een sterk oplopende inflatie in de Verenigde Staten zou ervoor kunnen zorgen dat de Amerikaanse centrale bank de omvangrijke coronasteun voor de grootste economie ter wereld sneller dan verwacht gaat afbouwen. Op het Damrak werden de kwartaalberichten van ABN AMRO en Ahold Delhaize goed ontvangen.