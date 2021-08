De heropening van veel restaurants en cafés heeft niet gezorgd voor een afname van de onlinebestellingen van bezorgmaaltijden bij Deliveroo. De Britse maaltijdbezorger, die ook actief is in Nederland, maakte in de eerste helft van dit jaar opnieuw forse groei door. Naar eigen zeggen was de toename zelfs aanzienlijk sterker dan verwacht.