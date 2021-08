Diervoederbedrijf De Heus Voeders en Rijkswaterstaat zijn druk op zoek naar een nieuwe oplossing voor de drie binnenvaartschepen die te veel fosfine in het laadruim hebben. De schepen zouden overgeladen worden bij het kunstmatige eiland IJsseloog in het Ketelmeer, maar dat mag niet van de provincie Flevoland. De schepen varen nu woensdag naar een haven in Lelystad waar ze kunnen aanmeren totdat er een andere oplossing is.