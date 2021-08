Dit jaar zijn tot nu toe in vijf Nederlandse gemeenten tijgermuggen gevonden. Dat gebeurde in Amstelveen, Assen, Lelystad, Moerdijk en Sittard. Daarnaast is er in Haarlemmermeer (Schiphol) een aantal gelekoortsmuggen aangetroffen, meldt de stichting platform Stop invasieve exoten, die de muggencijfers bijhoudt. De stichting baseert zich op gegevens van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).