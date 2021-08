Ahold Delhaize groeit zelfs ten opzichte van begin coronacrisis

Supermarktconcern Ahold Delhaize heeft de omzet in het afgelopen kwartaal opnieuw weten op te voeren. Het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn en bol.com verraste zichzelf daarmee omdat het tweede kwartaal van vorig jaar het begin van de coronacrisis vormde in Europa en Verenigde Staten. „Alle scholen en veel kantoren waren toen dicht en mensen kochten plotseling veel meer”, roept topman Frans Muller in herinnering. „We dachten niet dat we daar tegenop konden.”