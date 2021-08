Ontwikkelaar en verhuurder van logistiek vastgoed CTP is in het eerste halfjaar van dit jaar sterk gegroeid. Het bedrijf van de Nederlandse miljardair Remon Vos profiteerde van de toegenomen aandacht voor webwinkels en kon meer ruimte aan zijn distributiecentra en gecombineerde parken met logistieke en kantoorruimte toevoegen en verhuren. Bovendien heeft het bedrijf meer land dan ooit in bezit om te gaan ontwikkelen.