Topman ABN AMRO vindt dat Nederlandse economie goed stand houdt

De Nederlandse economie houdt mede door alle overheidssteun relatief goed stand in de crisis, vindt topman Robert Swaak van ABN AMRO. Hij denkt niet dat nieuwe varianten van het coronavirus nog zullen leiden tot extra economische ontwrichting of nieuwe problemen bij de bank. ABN AMRO is volgens Swaak sterk uit de eerdere fase van de crisis gekomen en dat geeft hem „vertrouwen”. Afgelopen kwartaal werd weer winst geboekt, na verliezen in het voorgaande kwartaal en in coronajaar 2020.