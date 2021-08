Leger VS: Kabul zou al binnen 30 dagen kunnen vallen

De regering van de Amerikaanse president Joe Biden Biden houdt rekening met een spoedige val van de hoofdstad van Afghanistan, bericht The Washington Post woensdag op basis van gesprekken met hooggeplaatste functionarissen die bekend zijn met de zaak. Volgens een functionaris gaat het leger er nu vanuit dat Kabul binnen negentig dagen in handen van de Taliban is. Andere bronnen hadden het zelfs over slechts dertig dagen. In juni was het leger nog uitgegaan van een periode van minstens zes maanden.