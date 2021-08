Waddenvereniging: IPCC-rapport schetst nog slechter beeld Wadden

Het maandag uitgebrachte IPCC-rapport over klimaatverandering schetst een nog slechter beeld voor de Wadden dan eerder werd voorspeld voor het gebied, concludeert de Waddenvereniging dinsdag. In het rapport van een panel van de Verenigde Naties worden meer extreem weer en een veel sneller stijgende zeespiegel voorspeld dan waar tot nu toe rekening mee werd gehouden. Alle reden volgens de Waddenvereniging om geen aardgas en zout meer te winnen in het gebied.