Als er één moment is om het middelbaar beroepsonderwijs weer volledig te openen, is het nu, zegt de MBO Raad in aanloop naar het kabinetsbesluit over heropening van het hoger onderwijs aanstaande vrijdag. Het kabinet heeft het hoger onderwijs gevraagd zich voor te bereiden op volledige heropening, maar toch ook een scenario in het achterhoofd te houden waarin nog steeds 1,5 meter afstand bewaard moet worden.